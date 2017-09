Frisk holder fast i tabelltoppen

sport

Patrick Thoresen sendte riktignok Storhamar i ledelsen, og Martin Rønnild la på til 2-0 før det var spilt ti minutter. Patrick Wall, Cato Cocozza og Nick Paguie snudde for Frisk i 2. periode, før Joachim Jensens 3-3-scoring sendte kampen til forlengning. Den endte målløst, men i straffeslagkonkurransen var serielederen best.

Serietoer Sparta er bare poenget bak Frisk med sine 13 poeng, og også sarpsborglaget trengte forlengning og straffer for å avgjøre med 3-2 borte mot Lørenskog. Hermann Kopperud skjøt straffen som sørget for to poeng til Sparta.

Fra Sparta er det nå en luke på tre poeng ned til Storhamar på 3.-plass.

Regjerende serie- og norgesmester Stavanger Olilers tok sin annen seier på fem kamper og er oppe på 5.-plass på tabellen etter at Stjernen ble slått 2-0. Spencer Humphries og Kristian Forsberg nettet.

Kongsvinger sto bak rundens overraskelse med 2-0 hjemme mot Lillehammer etter scoringer av Eirik Myhre Slåsletten og Håvard Ingerød Steen.

For Vålerenga er det full krise. Laget tapte sin femte kamp av like mange mulige med 2-5 mot Manglerud Star. Vålerenga hentet opp to mål i byderbyet og hadde 2-2, men tre MS-mål i kampens siste 4.13 minutter sørget for en ny VIF-smell.

