Lappartient overlegent ny UCI-president

sport

Etter fire tøffe år klarte ikke britiske Cookson å bli gjenvalgt under UCI-kongressen i Bergen. Lappartient fikk hele 37 av 45 stemmer.

Det er første gang at en sittende UCI-president ikke har klart å bli gjenvalgt for en annen periode.

Lappartient gjorde det i sommer klart at han ønsket å utfordre Cookson om presidentvervet. Han har uttalt at Cookson har «mislyktes i å takle sykkelsportens utfordringer» siden han overtok for Pat McQuaid i 2013.

Franskmannen var inntil torsdagens valgseier visepresident i UCI og leder i Det europeiske sykkelforbundet.

Kongressen ble holdt på en dag det ikke var konkurranseløp i det pågående sykkel-VM i Bergen.

(©NTB)