Lappartient ydmyket UCI-presidenten med overlegen valgseier

Etter fire tøffe år klarte ikke britiske Cookson å bli gjenvalgt under UCI-kongressen i Bergen. Lappartient fikk hele 37 av 45 stemmer. Han blir forbundets ellevte president siden oppstarten i 1900.

Den ensidige avstemningen kom som en stor overraskelse. På forhånd var det tippet et jevnt valg. Det er første gang at en sittende UCI-president ikke har klart å bli gjenvalgt for en annen periode.

Lappartient gjorde det i sommer klart at han ønsket å utfordre Cookson om presidentvervet. Han har uttalt at Cookson har «mislyktes i å takle sykkelsportens utfordringer» og utvist «dårlig lederskap» siden han overtok for Pat McQuaid i 2013.

– Det er et stort ansvar jeg har påtatt meg. Jeg skal strebe etter å vise meg tilliten verdig de neste fire årene, sa Lappartient i sin takketale.

Økonomisk fair play

Som den eneste motkandidaten til Cookson har Lappartient vært svært kritisk til UCIs politikk de siste årene.

– Jeg synes at fotball viste et godt eksempel ved å innføre regler for økonomisk fair play. Det skal vi også se på i sykling. Det er i alles interesse at ikke alle de beste rytterne kun er på ett lag, sa Lappartient under valgkampen.

Sky har i flere år dominert sykkelsporten. Det britiske storlaget har størst ressurser, og i Tour de France har de hatt sammenlagtvinneren i fem av de seks siste utgavene.

44 år gamle Lappartient har de siste årene vært visepresident i UCI, fransk sykkelpresident og leder i Det europeiske sykkelforbundet.

Lappartient har lovet å takle dopingproblemet bedre enn sin forgjenger. Han vil også trappe opp kampen mot teknologisk juks i sykkelsporten. Cookson hadde større investeringer innen kvinnesykling som sin store kampsak.

Dypt skuffet

Cookson var fattet da han talte til UCI-kongressen etter at det ydmykende valgnederlaget var et faktum.

– Først og fremst vil jeg gratulere David Lappartient med dagens valgseier. Jeg forlater nå en organisasjon som ikke er til å kjenne igjen fra den jeg tok over i 2013. Jeg forlater posten med et hevet hode. Noen måtte stå opp mot det forrige regimet, som hadde dratt sykkelsporten gjennom gjørma. Nå forlater jeg UCI vel vitende om at jeg har levert alle løftene jeg hadde for fire år siden.

– Jeg er enormt skuffet over at jeg ikke fikk mandat til å fullføre jobben jeg startet. Forhåpentligvis vil David Lappartient fortsette der jeg slapp og ta sykkelsporten i riktig retning, sa Cookson.

Torsdagens UCI-kongress ble holdt på en dag det ikke var konkurranseløp i det pågående sykkel-VM i Bergen.

