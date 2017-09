Mourinho hadde klart seg uten ligacupen

sport

Mourinho feiret sitt første trofé som Manchester United-manager da laget hans vant 3-2 mot Southampton på Wembley forrige sesong.

Men etter å ha sett United starte tittelforsvaret med 4-1-seier mot mesterskapsserie-laget Burton på et glissent Old Trafford onsdag, tok Mourinho til orde for at turneringen ofte er mer til bry enn den er til gode for topplagene.

– Hvis du spør meg om engelsk fotball kunne klare seg bedre uten denne turneringen? Kanskje, sa Mourinho til BBC.

– Kanskje kunne vi vært bedre i europeiske turneringer, for eksempel.

Reservepreget

Mourinho viste hvor ligacupen ligger på prioriteringslisten sin da han gjorde ni bytter på laget fra forrige seriekamp.

Til og med Burton-manager Nigel Clough, som stresser mer med å klare seg i mesterskapsserien, gjorde ni endringer til oppgjøret mot Manchester United, hvor Marcus Rashford, Jesse Lingard og Anthony Martial scoret Uniteds mål.

– Du vet, hvis turneringen er en offisiell turnering, er den viktig for Manchester United og for meg som manager, og jeg vil at spillerne skal tenke på samme måte. Vi må respektere den, sponsorene, motstanderne og alle må prøve å gjøre sitt beste, sa Mourinho.

Mestvinnende

– Hvis vi kan vinne den, vinner vi den. Hvis vi ikke vinner er det fordi motstanderne er bedre enn oss, avsluttet han.

Portugiseren har vunnet ligacupen fire ganger, tre av dem med Chelsea. Han er dermed den mestvinnende manageren i turneringen sammen med Alex Ferguson og Brian Clough.

Mourinhos kritikk mot ligacupen, som har rullet og gått siden 1960/61-sesongen, kom på en kveld hvor både Manchester City, Chelsea og Arsenal tok seg videre blant de siste 16 lagene, til tross for at alle topplagene stilte med reservepregede mannskap.

