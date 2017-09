Odd-straffe ødela Tromsø festen

sport

To minutter før full tid kom utligningen. Straffesparket virket billig ved første øyekast, men uansett scoret Etzaz Hussain sikkert da han fikk muligheten fra krittmerket. Det var triste nyheter for Tromsø, som så ut til å gå mot sin tredje hjemmeseier på rad under ledelse av lagets finske trener Sami Valakari.

– Jeg var borti ham, men jeg synes at det var av den billige sorten. Synd. Vi hadde trengt alle tre poengene i dag, sa Hans Norbye til Eurosport.

Norbye var Tromsø-spilleren som forårsaket straffesparket.

En trepoenger ville ha betydd at Tromsø for første gang på lenge klatret over nedrykksstreken, men det ene betyr at laget fortsatt er under streken med ett poeng mindre enn Kristiansund og Sogndal.

Med 22 poeng etter 22 kamper er Tromsø ett av flere lag som kjemper om å unngå spill i 1. divisjon kommende sesong.

I likhet med scoringene før pause kom også 2-1-målet til midtstopper Simen Wangberg etter en dødball, og som i første omgang var det Kent-Are Antonsen som var nest sist på ballen da den tidligere Rosenborg-spilleren headet ballen i nota rundt kvarteret inn i 2. omgang.

Målet var Wangbergs femte for sesongen. Det var et lyspunkt i en ellers nokså tam affære i nord.

Tamt

Ikke minst var det tamt før pause. De første 45 minuttene var fryktelig kjedelige på Alfheim. Unntaket var fire minutter etter rundt halvtimen som ga to dødballmål i rask rekkefølge.

Tromsø var først ute etter 30 minutters spill. Kent-Are Antonsen fant Mushaga Bakenga på bakre stolpe, og mutters alene fikk trønderen en lett jobb med å gi hjemmelaget ledelsen. Odd hadde flust av forsvarsspillere i eget felt, men ingen av dem fant det for godt å markere motspillere.

Bare to minutter senere utlignet Odd, og det var Fredrik Semb som stanget ballen i mål fra kort hold.

Samme Semb hadde også et mål inne rett etterpå, men det ble annullert av dommer Trygve Kjensli. Det var det slett ikke alle som var enige i, og aller minst Odd-trener Dag-Eilev Fagermo som smelte med leppene i pauseintervjuet med Eurosport.

– Vi burde ha vunnet siden vi ble fratatt en scoring. Alt i alt er jeg fornøyd med kampen. Spillerne jobbet knallhardt, og vi var godt organisert kampen gjennom, sa Fagermo.

I dytten

Tromsø gikk til kampen som 15.-plassert etter den sterke 5-0-seieren over et redusert Sarpsborg sist helg. Til tross for storseier hadde trener Valakari gjort to bytter. Hans Nordby var tilbake på midtbanens høyreside etter sykdom. Antonsen kom inn på sentral midtbane for en skadd Morten Gamst Pedersen.

Odd har vunnet og tapt annenhver kamp i de seks siste. Sist ble det seier hjemme over Aalesund. Nå endte det uavgjort.

Odd hadde gjort fire bytter fra laget som slo Aalesund. To av disse er inne på laget fordi Jone Samuelsen og Elbasan Rashani begge var ute med gule kort. Stefan Mladenovic fikk sin første kamp fra start, og Riku Risku og Torbjørn Agdestein var de to øvrige på topp for de hvite fra Skien. Angrepstrioen imponerte ingen

Odd står med kun med ni bortepoeng denne sesongen. Bare Viking, Sogndal og Kristiansund har vært dårligere på bortegress. Odd står uten borteseier siden 16. mai.

