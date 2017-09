Para-VM i Mexico utsatt på grunn av jordskjelvet

sport

Det skriver Den internasjonale paralympiske komité (IPC) i en pressemelding kun én og en halv uke etter at verdensmesterskapet skulle starte i Mexico by.

Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1, og har ført til at 220 har mistet livet.

Det er para-VM i svømming og vektløfting som etter planen skulle arrangeres i Mexico by.

– Som et resultat av denne tragedien er vi fullstendig enig om at fokuset til mexicanske myndigheter burde være å komme seg og bygge opp igjen, og ikke organisere to store sportsarrangementer, sa IPC-president Andrew Parson.

– Jeg vet at utsettelsen av begge verdensmesterskapene vil være en skuffelse for alle utøvere som skulle delta, men dette er unike omstendigheter og dette er ganske enkelt det rette å gjøre for øyeblikket, fortsatte han.

Den norske gullgrossisten Sarah Louise Rung er en av dem som skulle delta i para-VM i svømming.

– Det er selvfølgelig veldig dumt at VM blir utsatt. Det skulle være høydepunktet denne sesongen, sier den norske svømmedronningen Sarah Louise Rung til TV 2.

– På samme tid føles det ikke riktig å konkurrere i et mesterskap om medaljer når landet er i sorg og med store ødeleggelser. Derfor mener jeg at det er riktig avgjørelse at VM utsettes.

Ifølge IPC har svømmeanlegget mindre skader etter jordskjelvet, men infrastruktur og steder hvor utøverne skulle bo er ødelagt.

