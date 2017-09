Rashford-show da United knuste Burton

sport

Manchester United så ut til å ville avgjøre avansementet til fjerde runde av ligacupen fra start.

Fire minutter var gått da Michael Carrick fant en feilvendt Jesse Lingard inne i 16-meteren. Han dempet ballen lekkert ned til Marcus Rashford, som like elegant chippet inn 1-0.

Det skulle bare være forsmaken på hva angrepsrekka til hjemmelaget skulle vise fram mot laget som innehar 19.-plassen i divisjonen under.

United-manager José Mourinho sparte storscorer Romelu Lukaku og de fleste andre fra laget som banket Everton søndag. Rashford og Juan Mata var de eneste som startet begge kamper.

Rashford banket inn 2-0 i det 17. minutt.

– Spør du meg om engelsk fotball ville overlevd eller kanskje blitt enda bedre uten denne turneringen, så er svaret at vi for eksempel kunne vært enda friskere i europacupene. Men så lenge turneringen eksisterer må vi respektere sponsorene og motstanderne, og vi gjør vårt beste, sa Mourinho.

Presset på

Til tross for den tidlige ledelsen la ikke serielederen seg bakpå. Anthony Martial, Lingard og Rashford fant hverandre til stadighet. Etter 36 minutter klarte ikke Burton å holde unna lenger. Lingard kom til skudd etter herlig forarbeid av Martial. Ballen gikk via en forsvarer og utspilte Burton-keeper Connor Ripley fullstendig.

Annen omgang gikk langt roligere for seg, men Manchester United kom stadig med gode forsøk. Etter en time gjorde Martial 4-0 framspilt av Rashford.

På overtid kranglet Lloyd Dyer kranglet inn et trøstemål for Burton.

Manchester United ble trukket borte mot Swansea i neste runde. Alle de andre favorittene fikk hjemmebane.

Chelsea vant stort

Chelsea hadde like god kontroll hjemme mot Nottingham Forest. Et hattrick av Michy Batshuayi og mål av Charly Musonda og Kenedy sørget for 5-1-seier. Ethan Ampadu ble første spiller født på 2000-tallet som har spilt for Chelsea.

Arsenal trengte bare ett mål av Theo Walcott etter 25 minutter for å ta seg videre mot Doncaster.

– Dette var hard jobb. All ære til Doncaster, sa Arsène Wenger, som byttet ut alle 11 fra forrige seriekamp.

Et reservepreget Manchester City var ikke fullt så overlegent i 2-1-seieren borte mot West Bromwich. De blå tok ledelsen etter bare tre minutter ved Leroy Sané. Men da Claudio Yacob utlignet halvveis i annen omgang så det ut til å gå mot ekstraomganger på The Hawthorns.

Men bare fem minutt etter var City ikke til å stoppe på høyrekanten, og nok et mål av Sané var nok til å sikre seier.

Everton slo Sunderland 3-0 med to mål av Dominic Calvert-Lewin.

(©NTB)