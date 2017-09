Aliens startet med storseier

sport

Med 25-8 i første periode var det meste gjort. Bærum holdt nesten følge med rivalen i 2. og 3. periode (17-18 og 21-23), før Aliens økte forspranget med ytterligere 20 poeng i siste periode.

Aksel Bolin var toppscorer for Aliens med 26 poeng. Han hadde også 5 assist. Torgrim Sommerfeldt hentet 12 returer.

I den aller første kampen under åpningshelgen i Rykkinnhallen vant Kongsberg Miners 92-72 over forrige sesongs mesterlag Centrum Tigers. Juan Ferrales førte an med 25 poeng, 8 returer og 7 assist.

I helgen spilles ytterligere åtte BLNO-kamper i Rykkinnhallen. Da starter også kvinneligaen samme sted.

