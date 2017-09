La Liga-kjenner: – Ronaldos dumskap har kostet Real Madrid dyrt

sport

Onsdag gikk storklubben på et tungt tap i hjemmemøtet med Betis. Tre minutter på overtid stupte gjestenes Antonio Sanabria inn kampens eneste mål.

Dermed er Real Madrid allerede sju poeng bak erkefienden Barcelona, som på sin side har startet La Liga perfekt med fem seirer. Samtlige av Reals poengtap har kommet hjemme på Santiago Bernabéu mot Valencia (2-2), Levante (1-1) og Betis (0-1).

– Seriestarten er langt under pari. Real Madrid har avgitt poeng hjemme mot tre lag de normalt slår. Rent spillemessig er det ikke mye som skurrer, men de sliter med å sette sjansene sine. Barcelonas perfekte sesongstart forsterker situasjonen, sier Veland til NTB.

– Jeg ville vært mer irritert enn bekymret om jeg var Real Madrid-supporter.

Ikke over

Zinédine Zidanes suksesslag måtte greie seg uten superstjernen Cristiano Ronaldo i de fire første serierundene. Portugiseren var utestengt for dytten han plantet i ryggen til dommeren i den første supercupkampen mot Barcelona i midten av august.

– For å si det enkelt har Ronaldos dumskap kostet Real Madrid dyrt. Hadde han spilt alle kampene i seriestarten, tror jeg Real hadde stått med 15 poeng. I kampform ville han vært tungen på vektskålen i kampene de har rotet bort poeng, sier Veland.

La Liga-eksperten poengterer at Real Madrid må gjøre noe gigantklubben aldri har klart før, hvis ligatrofeet skal havne på Santiago Bernabéu for annet år på rad.

– Fakta er at Real Madrid aldri har klart å ta igjen Barcelona når de har ligget sju poeng bak. Det sier litt om hvilken vanskelig situasjon de har satt seg i. Barcelona kan tape begge El Clásico-kampene og likevel ha ligaen i egne hender.

– Men dette er langt fra over. Barcelona, Sevilla og Atlético Madrid vil alle ha perioder der de sliter. Selv for Lionel Messi er det umulig å opprettholde den formen han har vist hittil. Trøsten for Real Madrid er at Barcelona ikke har hatt en ordentlig tøff La Liga-kamp ennå. Så langt har de vunnet kamper det er forventet at de vinner, sier Veland.

Brukt opp

Det var mye støy rundt Barcelona i sommer. Katalanerne måtte mot sin vilje selge storstjernen Neymar til Paris Saint-Germain for over 2 milliarder kroner. I tillegg har klubbledelsen fått mye kritikk.

Med rekordsigneringen Ousmane Dembélé ute i lang tid, har Messi brettet opp ermene og storspilt. Den argentinske fotballmagikeren står allerede med ni seriemål.

Barcelonas første store test kommer om tre uker borte mot Atlético Madrid. I mellomtiden er serielederen klar favoritt i kampene mot Girona (b) og Las Palmas (h). Real Madrid møter lørdag Alaves (b) og deretter Espanyol (h).

– Real Madrid tåler ikke å havne ytterligere bakpå. De har allerede brukt opp mye av det man kan ha av poengtap hvis man skal bli seriemester. Fortsatt mener jeg Real Madrid har den best sammensatte stallen til å holde koken gjennom en hel sesong, men nå må de begynne å rade opp seirer, mener Veland.

Sesongens første El Clásico i serien spilles i Madrid 23. desember. Det blir litt av en førjulsfest.

