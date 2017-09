Maren Lundby får beholde suksesstreneren

sport

– Jeg har veldig lyst til å være med videre, men vi har ikke rukket å prate om formalitetene i en ny kontrakt, men det er like om hjørnet. Vi har valgt å prioritere sesongoppkjøring og sponsormøter i løpet av en hektisk sommer, sier Meyer.

– Men det er faktisk levebrødet mitt, og jeg er avhengig av en avklaring før vi kjører i gang vintersesongen, slik at vi slipper dette oppi en sesong med vinter-OL, fortsetter landslagssjefen.

– Klart beste kandidat

Skiforbundet jobber med å lande de siste detaljene i Meyers nye kontrakt. Snart mangler bare signaturen.

– Christian er den helt klart beste kandidaten. Det er det ingen tvil om. Han er nysgjerrig, dedikert, lojal og positiv. Vi har en felles intensjon om å få avklart dette før vintersesongen starter, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.

Herretrener Alexander Stöckl har allerede signert på kontraktsforlengelse til Beijing-OL om fire og et halvt år.

– Det er en intensjon å ha med flest mulig av dem som har skapt de gode resultatene. Og jobben som hovedtrener for hoppjentene er definitivt en sentral rolle hos oss. Christian har vist at han virkelig brenner for jobben og norsk hoppsport. Det handler bare om å bli enige om de siste detaljene, sier Bråthen.

I verdenstoppen

Meyer løftet Maren Lundby helt opp i verdenstoppen sist sesong. Fire ganger vant Bøverbru-jenta renn i verdenscupen. I VM ble hopperen fra Kolbukameratene nummer fire.

– Styrken til Clas Brede er at han er flink til å få medarbeiderne sine til å klare å se fremover, og ikke minst skape trygghet. Det handler ikke bare om sportslig utvikling, men at vi som jobber med dette faktisk også kan leve av det. Jeg har veldig lyst til å bli med fram til Beijing, faktisk ser jeg enda lenger fram, jeg, sier Meyer.

– Jeg føler jeg er veldig heldig som har slike dedikerte medarbeidere rundt meg. Jeg tror det er en stor styrke for norsk hoppsport så lenge disse menneskene, med den erfaringen, kompetansen, gleden og de gode resultatene, er med videre. Det å bytte ut kompetente mennesker virker ikke smart for meg. Vi som har vokst opp med hoppsporten under huden gjennom hele livet vet at kortsiktige løsninger skaper mer trøbbel enn langsiktig planlegging, svarer Bråthen.

Hopp hele livet

Hoppsjefen sier noe av det viktigste for ham er at medarbeiderne, også i mer utsatte og synlige trenerroller, skal kjenne en sterk trygghet til tross for press fra omgivelsene.

– En av mine viktigste kjepphester er at jeg skal sørge for at de flinke og dedikerte menneskene som har lyst til å drive med skihopping hele livet, skal få gjøre nettopp det.

– Jeg hører stadig at folk sier «vi kan jo ikke drive med dette hele livet». Hvorfor er det slik i idretten at man ikke kan drive med idrett hele livet? Det skjønner jeg ikke. Hvorfor ikke heller legge til rette for at de som er best skikket kan få lov ti å drive med det de elsker hele tiden. Det er mitt og ledelsens ansvar å sørge for at folk hele tiden er topp motivert og kjenner på tryggheten vi ønsker å skape, sier hoppsjefen.

