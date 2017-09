Også Østerrike roper varsku om vinter-OL

sport

– Hvis situasjonen blir verre og sikkerheten for våre utøvere ikke lenger kan garanteres, så vil vi ikke dra til Sør-Korea, sier Karl Stoss, som er leder for Østerrikes olympiske komité.

Stoss sier likevel at det er et stykke fram til beslutningen om å holde landets utøvere borte fra mesterskapet.

– Vi tror ikke at det ender med en slik løsning, sier Stoss.

Uttalelsen fra Stoss følger etter de fra Frankrikes idrettsminister, Laura Flessel.

Hun kom med følgende advarsel torsdag: – Hvis situasjonen forverrer seg, og vi ikke får garantier om at det er trygt, da blir det franske laget hjemme.

I god tid

Den tyske holdningen er mer i tråd med den norske.

– En avgjørelse om å sende en tysk tropp til Pyeongchang og OL i 2018 vil bli tatt i god tid av regjeringen, den nasjonale olympiske komité og kompetente sikkerhetsmyndigheter, heter det i en uttalelse fra det tyske innenriksministeriet.

– Vi følger myndighetenes offisielle reiseråd, og overlater alle sikkerhetsfaglige vurderinger til PST. Våre forberedelser fortsetter som normalt, og vi gjør de samme sikkerhets- og beredskapsrutinene som vi gjør foran alle OL og Paralympics, uttalte Olympiatoppens medierådgiver Halvor Lea til Bergens Tidende 31. august.

Første

PST sier at det vil gjøres en trusselvurdering tett opp mot avreise. En representant for PST blir med den norske OL-troppen, men utover det er det arrangøren som har ansvaret for sikkerheten til OL-utøverne.

Franske Flessel, fem ganger OL-deltaker i fekting, er den første politikeren som har sådd tvil om sitt lands deltakelse i OL, som skal avvikles i perioden 9. til 25. februar.

OL-byen Pyeongchang ligger bare 80 kilometer unna grensen til Nord-Korea.

Thomas Bach, president i Den internasjonale olympiske komité (IOC), sa for få dager siden at det ikke er noen fare for OL.

– Det finnes ikke eneste indikasjon på at det er en sikkerhetstrussel mot OL, sa Bach til nyhetsbyrået AFP.

En annen IOC-talsmann sa noen dager før det igjen at det ikke eksisterer noen plan B.

(©NTB)