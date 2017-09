Petter Solberg opereres mandag – håper å rekke neste VM-runde

sport

Da får Solberg fikset på kragebeinsbruddet etter uhellet under søndagens VM-runde i Riga.

– Ikke perfekt, operasjon mandag, svarer Solberg i en tekstmelding til NTB på spørsmål om hvordan det står til.

Petter Solberg ble torsdag grundig undersøkt på sykehuset i Karlstad.

Hjemme igjen i Sverige

Solberg, som to ganger er blitt verdensmester individuelt i rallycross, pådro seg skadene da han kolliderte to ganger i første sving under søndagens VM-runde i Riga.

Østfoldingen pådro seg brudd både i kragebeinet og to ribbein. Med sterke smerter ble Solberg umiddelbart sendt til sykehus i den latviske hovedstaden. Denne uken kom rallycrossføreren hjem til Sverige, hvor østfoldingen bor.

Det gjenstår to VM-runder denne sesongen. Neste løp går i Buxtehude utenfor Hamburg om en drøy uke.

Intensjon om å kjøre i Tyskland

Solberg håper til tross for mandagens operasjon å rekke VM-løpet i Tyskland neste helg.

– Legene utelukker det ikke. Petter har intensjoner om å prøve å rekke VM-runden i Tyskland, men svaret får vi kanskje ikke før lørdag morgen før det første innledende heatet, sier Solbergs rådgiver Per-Espen Løchen til NTB.

Dermed kan Solberg berge annenplassen i VM sammenlagt med et nødskrik.

Solbergs team må stille med to førere i Buxtehude. Teamet har allerede meldt på gjestefører Dieter Depping som tredjefører i den neste VM-runden.

– Vi er forpliktet til å stille med to biler og oppfyller således alle krav uansett om Petter starter eller ikke, påpeker Løchen.

Johan Kristoffersson, Solbergs lagkamerat, har allerede vunnet rallycross-VM individuelt. Teamet sikret også lag-VM sist helg til tross for at Solberg selv havnet på sykehuset.

