Rosenborg-rivaler fikk bank

sport

Real Sociedad, som utklasset Rosenborg med 4-0 i første runde i gruppespillet, måtte selv se seg slått 3-0 av Levante da den femte serierunden i La Liga ble avsluttet.

Chema, José Luis Morales (straffe) og Enis Bardi scoret for hjemmelaget, som fortsatt er ubeseiret og som klatret forbi Real Sociedad til 5.-plass på tabellen.

For gjestene ble kvelden helsvart da Diego Llorente rett før slutt ble utvist med to gule kort.

Særlig bedre var ikke kvelden for Zenit St. Petersburg, som topper tabellen i europaligagruppe L etter sin 5-0-seier borte mot Vardar Skopje. Torsdag ble laget slått ut av den russiske cupen, og ekstra ille var det at det skjedde mot byrival og lillebror Dinamo St. Petersburg.

Leandro Paredes og Dmitrij Poloz utlignet for Zenit etter at Dinamo hadde tatt to måls ledelse ved pause, men hjemmelaget vant 3-2 etter ekstraomganger.

Zenit måtte spille 110 minutter i undertall etter at Miha Mevlja ble utvist.

Vardar Skopje, som er Rosenborgs neste motstander på Lerkendal kommende torsdag, hadde en litt bedre uke. Tigran Barseghyan og Juan Felipe scoret da Renova ble slått 2-1 i seriekamp onsdag.

(©NTB)