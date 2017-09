Scocco herjet da River Plate gikk videre

sport

Den argentinske storklubben er dermed klar for semifinale i turneringen. Motstander i et helargentinsk oppgjør blir Lanús, som tok seg videre etter et straffedrama.

I forrige runde forsvarte Jorge Wilstermann (oppkalt etter en boliviansk flypioner) seg til 0-0 borte mot brasilianske Atlético Mineiro og tok seg videre. Håpet om å gjenta bedriften i Buenos Aires ble tidlig revet i filler.

River Plate-trener Marcelo Gallardo valgte en offensiv 3-4-2-1-formasjon og ga sine spillere beskjed om å bruke hele banens bredde. Gjestenes Roberto Mosquera satte inn en tredje midtstopper da 3-0-ledelsen skulle forsvares, og det ble en katastrofe.

Overkjørt

De tre stopperne greide aldri å bli enige om arbeidsfordelingen og gikk bare i veien for hverandre, mens laget ble overkjørt på kantene. Scocco gjorde hattrick allerede i de første 18 minuttene, og dermed var Jorge Wilstermanns forsprang borte.

Scocco la opp til Enzo Perez' 4-0-mål før pause og gjorde selv 5-0-målet 40 sekunder ut i annen omgang. Ignacio Fernandez tegnet seg også på scoringslista før Scocco scoret sitt femte og River Plates sjuende i det 57. minutt.

Perez satte punktum da han gikk alene fra egen 16-meter og gjorde 8-0.

Lanús videre

På andre side av Buenos Aires revansjerte Lanús 0-2-tapet fra første kamp mot San Lorenzo med scoringer av José Sand og Nicolas Pasquini, og etter at begge lag traff målstengene i jakten på et avgjørende mål ble kampen om semifinaleplass avgjort med straffesparkkonkurranse.

Lanús-keeper Esteban Andrada ble helt med to strafferedninger, mens lagkameratene scoret på fire av fire og vant 4-3.

Semifinalene mellom River Plate og Lanús spilles i slutten av oktober og begynnelsen av november. I den andre semifinalen i den søramerikanske mesterligaen spiller Barcelona fra Ecuador mot brasilianske Grêmio.

