Tutta falt tilbake i Spania

Uvanlig nok måtte hun se tre norske spillere få bedre resultat enn henne på fredagens runde.

LPGA-stjernen innledet med en sterk 66-runde torsdag og var da på delt 4.-plass ett slag bak ledertrioen. Etter fredagens 73-runde er hun på delt 10.-plass sju slag bak ledende Georgia Hall i europatourturneringen.

Dagen etter at hun fikk inn hele åtte birdier (mot to bogeyer) ble det bare tre birdier på Tutta, som også måtte tåle fire bogeyer. Både på 6. og 12. hull fikk hun bogey for annen dag på rad.

Engelske Hall fulgte opp torsdagens 65-runde med en 67-runde og er ett slag foran den spanske duoen Azahara Muñoz og Carlota Ciganda. Muñoz tangerte banerekorden på 64 slag fredag.

Fire norske videre

Marianne Skarpnord gikk runden på 71 slag. Sammenlagt er hun ett slag bak Suzann Pettersen og på delt 20.-plass.

Beste norske spillere i Malaga fredag var Tonje Daffinrud og Madelene Stavnar, som begge gikk 2. runde på 68 slag. Dermed spilte begge seg opp om lag 50 plasser etter svake åpningsrunder, og de greide cuten med god margin.

Storspilte

Daffinrud leverte fem birdier og en eagle i en runde som også inneholdt tre bogeyer. Etter sin 75-runde torsdag klatret hun til delt 40.-plass og er ett slag under par totalt etter to dager.

Stavnar senket seks birdieputter på sin runde, som også inneholdt to bogeyer. Med 76 slag torsdag var hun ikke blant de 100 beste, men hun klatret til delt 51.-plass halvveis.

