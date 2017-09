Ceballos reddet tre poeng for Real Madrid

sport

Dani Ceballos ble den store helten da Real Madrid tok med seg alle poengene fra bortemøtet med Alavés. To mål fra midtbanespilleren var nok på en dag der verken Cristiano Ronaldo eller Isco fant veien til nettmaskene.

Poengene kommer godt med for Real Madrid som har fått en trang start på La Liga. Fjorårets serievinner hadde kun sanket åtte poeng på fem kamper og lå hele sju poeng bak serieleder Barcelona før kampen.

Men tre poeng blir med tilbake til Madrid. Ceballos satte inn kampens første mål etter ti minutters spilll, og fortsatte å presse og skape farligheter. Men det var Alavés som skulle finne veien til nettmaskene. Fem minutter før pause stanget Manu García ballen i mål bak Keylor Navas i Madrid-målet.

Real Madrid skulle likevel gå til pause med ledelse. Ceballos ble tomålsscorer og matchvinner to minutter før pause, og sørget for at Zinedine Zidanes menn gikk seirende ut av oppgjøret.

Real Madrid klatret opp på fjerdeplass med 11 poeng.

Barcelona slo Girona 3-0 på bortebane etter intet mindre enn to selvmål og en fulltreffer av Luis Suárez. Aday og Gorka Moreno sto bak hjemmelagets to selvmål.

I en kamp tidligere på dagen vant Atlético Madrid 2-0 over Sevilla etter mål av Ferreira Carrasco og Antoine Griezmann. Málaga møter Athletic Bilbao, mens Barcelona spiller borte mot Girona senere lørdag.

