Kane-dobbel da røde Tottenham sikret derbyseier

sport

– Det ble nervepirrende med ti mann mot slutten, men dette er et flott resultat for oss. Vi kommer til å henge med i teten hvis vi forbedrer hjemmeformen vår. Borteformen, med ni poeng av ni mulige, den er vi godt fornøyd med, sa Kane etter kampslutt, ifølge BBC.

Med lørdagens seier har Tottenham heng på tetlagene. Mauricio Pochettino og co. har elleve poeng etter seks spilte kamper. West Ham har kun sanket fire poeng så langt, noe som legger et stort press på manager Slaven Bilic.

Spurs-backen Serge Aurier fikk to gule kort og marsjordre et stykke ut i annenomgangen, men bortelaget hindret West Ham i å komme tilbake. Det ble med Javier «Chicharito» Hernández og Cheikhou Kouyaté sine to reduseringsmål.

Harry Kane scoret to av Spurs' mål lørdag, Christian Eriksen det tredje. Kane trøblet i august, men september har vært en svært bra måned for engelskmannen.

Kane scoret to mål for England mot Malta 1. september, to mål da Spurs slo Everton i serien 9. september, to mål da Dortmund ble slått 3-1 i mesterligaen 13. september, samt to nye mot West Ham lørdag.

Målrush

Kane trives godt mot byrivalen. Faktisk har han scoret sju mål på de seks siste seriekampene mot West Ham, ifølge statistikktjenesten Opta.

– Jeg ønsker å score i hver eneste kamp. Det var herlig å bidra med to mål i dag, sa Kane.

West Ham åpnet friskt i oppgjøret mot Spurs. Chicharito prøvde seg fra distanse etter åtte minutter, men ballen curlet like over. Tottenham hadde ballen mye, men uten å komme til de helt store sjansene i åpningen. Gjestenes første store mulighet kom etter 24 minutter. Aurier slo inn fra høyre, men Kane bommet stygt fra kloss hold. «Heldigvis» for spissen hadde assistentdommeren vinket for offside.

Like etter fikk hjemmelaget en stor strek i regningen. West Ham-profilen Michail Antonio måtte ut med skade i lysken etter en knapp halvtime.

Kort tid etter byttet sto det 1-0 til bortelaget. Dele Alli slo inn fra høyre, og lagkamerat Kane stanget ballen lavt inn i venstre kryss. Kun et par minutter tidligere hadde West Ham ropt på straffe i Spurs-boksen, men ropene om hands på Aurier ble vinket vekk av dommer Michael Oliver.

Eriksen-rekord

Sju minutter før pause ordnet Kane 2-0. Han satte en retur fra Joe Hart i nettet etter avslutning fra Alli.

Kane fikk nesten sitt hattrick etter en times spill, men frisparket hans skrudde i stolpen. Like etter sto det uansett 3-0, da et innlegg fra Aurier gikk via et West Ham-bein og endte opp i føttene til Christian Eriksen. Dansken plasserte trygt inn lagets tredje for dagen. Eriksen er nå den mestscorende dansken i Premier League-historien med 33 mål. Han passerte med det Nicklas Bendtner.

Harry Kane fikk nok et stolpetreff kort tid etter, men så reduserte Chicharito med hodet fra kloss hold. En klønete Aurier-takling på Andy Carroll noen minutter etter ga West Ham overtallsspill de siste 20 minuttene.

Kouyaté skapte stor spenning da han stanget inn 2-3 tre minutter før full tid. West Ham presset på i svært ampre sluttminutter, men Spurs holdt unna med ti mann og kjempet seg inn til tre poeng.

(©NTB)