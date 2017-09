sport

Sagan og Kristoff kom side om side ut på de siste meterne, men Sagan dro nytte av å ha skutt fart fra ryggen til Kristoff og sikret VM-gullet med noen centimeters margin.

Landslagssjef Stig Kristiansen håpet på gull, men var godt fornøyd etter målgang.

– Jeg klarer ikke noe annet enn å glede meg stort over det (å ta sølv). Vi har snakket høyt om medaljer, vi har siktet høyt og det skal vi med den type ryttere som Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen, sier han til NTB og hyller den regjerende verdensmesteren.

– Vi må bare ta av oss hatten for Sagan. Jeg har gjort det to ganger før og vi får gjøre det en gang til.

Tøft for Boasson Hagen

Han fikk se det norske laget kjøre godt underveis. Odd Christian Eiking kom seg med i et brudd og virket sprek, og også de andre norske hjelperytterne gjorde en god jobb for å legge ting til rette for de to norske kapteinene.

Edvald Boasson Hagen fikk det for tøft opp den siste stigningen, men Alexander Kristoff maktet å henge med i feltet inn på oppløpet.

30-åringen måtte ta vind forholdsvis tidlig i spurten, men ga seg aldri da Sagan gikk ut på siden av ham. Til slutt var slovaken de nødvendige centimeterne foran da de to passerte målstreken.

Stolt

Kristiansen fulgte ikke rytterne alene i den norske laglederbilen. På veien hadde landslagssjefen selskap av Skys sportsdirektør Gabriel Rasch, som ikke syntes Kristoffs sølv var et nederlag.

– Nei, jeg synes vi skal være ganske fornøyde. Det er klart det hadde vært bedre om vi hadde vunnet, men det er et kjempebra resultat. Det kunne like gjerne vært en seier. Jeg er i hvert fall stolt av gutta på laget og jobben de gjorde alle sammen som et lag, sier Rasch til NTB og fortsetter:

– Alle gjorde en sinnssyk bra jobb i dag. Det er litt synd at Edvald mistet litt piffen mot slutten. Han var bra helt til han møtte hammeren. Alex kunne ikke gjort så mye annerledes. Han ble slått med veldig lite.

