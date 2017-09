Amang-dobbel holdt Molde på medaljesporet

sport

Det var en fortjent trepoenger til hjemmelaget. I tillegg til Amangs mål kom også Martin Ellingsen på scoringslista.

– Jeg vil først takke Gud for denne fantastiske prestasjonen. Det var ikke noe jeg hadde forventet. Jeg har tidligere slitt med skader, så jeg er glad for å få mine første 90 minutter i serien. Nå ser jeg fram til fortsettelsen, sa Amang til Eurosport.

Ole Gunnar Solskjær måtte i midtuken se laget sitt misse cupfinalen. Det skjedde etter at Lillestrøm scoret tre mål det siste kvarteret og vant 3-0 i Moldes egen storstue.

Tapet var tungt å bære for moldenserne, men i Eliteserien har de fortsatt mye å spille for. Etter søndagens seier ligger de blåkledde på tredjeplass med 40 poeng. Sarpsborg kan ta seg forbi om de slår Odd mandag, men Molde er så absolutt blant lagene som jager medaljene bak serieleder Rosenborg.

Solskjærs plan om å spille mer direkte fungerte godt mot Sandefjord. Amang var toneangivende på topp fra start, og etter et snaut kvarter skulle 19-åringen fra Kamerun få sin første fulltreffer for kvelden.

Alene med Sandefjord-keeper Ingvar Jónsson plasserte han ballen lavt til høyre i nettmaskene. I forkant ropte gjestenes Håvard Storbæk på frispark, men fikk ikke gehør hos dommer Kristoffer Hagenes.

Rett i bakrom

Hjemmepublikummet kunne ikke glede seg lenge. Sju minutter senere ble MFK hardt straffet for å miste ballen etter en kort corner. Facundo Rodriguez løp med ballen i beina fra egen banehalvdel og skjøt inn 1-1 med en pen skru fra rundt 16 meter.

Molde fortsatte å spille direkte også etter pause. I det 55. minutt fikk Amang en langball fra Babacar Sarr i bakrom, og med en ballberøring tuppet han inn 2-1 forbi Jonsson. En vakker scoring på en ball fra midtbanen.

Amang står med fire seriemål etter søndagens dobbel. Solskjær skrøt uhemmet av unggutten etter kampen.

– Han er nesten umulig å spille mot når han har dagen. Han er sterk, rask og utrolig spenstig. I dag fungerte det for ham. Han har vært super de to siste månedene der han ikke har stått over en eneste trening. Det merkes. Det er et utrolig potensial i gutten, sa MFK-manageren

Sandefjord fikk lite til å stemme offensivt. Tolv minutter før slutt var kampen i praksis over. Med innsiden av foten dunket Ellingsen inn 3-1 på en 45 graders pasning fra innbytter Petter Strand.

– Molde var hakket for raske for oss i veldig mye av det de gjorde. Vi tapte for mange dueller og tapte for mange andreballer på egen banehalvdel, sa Sandefjord-trener Lars Bohinen.

Mot alle odds

Sandefjord var nederlagsdømt før sesongen, men har klart seg langt bedre i comebacket i Eliteserien enn ventet. Klubben ligger på 8.-plass med 30 poeng. Det skiller åtte poeng ned til Tromsø under nedrykksstreken.

Sandefjord kan trøste seg med at laget har unngått å gå på lange tapsrekker denne sesongen. Neste helg har Bohinens mannskap en god mulighet til å slå tilbake når formsvake Aalesund kommer på besøk.

Molde skal på sin side ta turen til nedrykkstruede Sogndal.

