Brighton stoppet Newcastles seiersrekke

sport

Newcastle kom til Brighton med tre seirer på rad i den engelske toppdivisjonen. Stoke, Swansea og West Ham var beseiret på rad og rekke, men Tomer Hemeds scoring for Brighton sørget for at rekken stoppet på tre.

Hjemmelaget satte Newcastle under et voldsomt press fra start, men gjestene holdt unna. Kampen roet seg etter hvert ned, og begge lag hadde store muligheter før pause, men kampen var målløs da annen omgang startet.

Fem minutter etter pause fikk Brighton frispark. Pascal Gross slo mot bakre stolpe, Dale Stephens stanget ballen inn i feltet, og Hemed gjorde en god jobb da han sendte ballen over hodet på Newcastle-keeper, Rob Elliot og i mål.

Newcastle tok over spillet etter baklengsmålet og presset på for utligning. Brighton sto imot og sørget for at alle poengene ble igjen på AMEX Stadium.

Brighton klatret opp på 13.-plass på tabellen etter seieren, mens Newcastle blir stående med ni poeng. Det holder til en åttendeplass.

Mandag avsluttes den sjette runden i Premier League når Arsenal tar imot West Bromwich Albions.

