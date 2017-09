Kristoff centimeter unna VM-gullet

sport

Det var Norges første seniormedalje i VM på sykkel siden Edvald Boasson Hagen tok sølvet på fellesstarten i 2012. Kristoff måtte seg slått med noen få centimeter.

– Jeg er irritert på meg selv med tanke på hvordan laget jobbet. Vi kjørte bra, og jeg følte meg bra, men jeg var på limiten i bakken, så jeg hadde ikke mer å gå på. I spurten følte jeg at jeg hadde det, men jeg mistet litt rytmen på den humpen som var der, sa Kristoff til TV 2.

– Jeg satt egentlig der jeg ville, men jeg var kanskje litt tidlig ute. Når Sagan har hjulet ditt, er han ikke lett å slå. Man må bare hylle den mannen. Jeg er irritert på meg selv fordi jeg ikke klarte det, men jeg får vel glede meg over sølvet, selv om jeg nå er mest irritert. Gull på hjemmebane kunne vært tidenes resultat, så da blir sølv et lite antiklimaks.

Sagan ble historisk ved å vinne VM tre år på rad. Slovaken var på Kristoffs hjul og snek seg forbi da han trillet over målstreken. For Kristoff var sølvet nesten så godt som gull. På forhånd hadde de fleste pekt på at Edvald Boasson Hagen hadde størst medaljesjanse av de norske.

Men rudsbygdingen måtte slippe da han ikke hang med på et angrep opp den såkalte «laksebakken» for siste gang. Han var i mål på 31.-plass.

VM-bronsen gikk til Michael Matthews fra Australia.

For ett år siden ble det mye støy da Kristoff og Boasson Hagen ødela for hverandre. Norge lå meget godt an før målgang i Qatar-VM, men duen klarte ikke å samarbeide på oppløpet. Konflikten mellom Norges to største sykkelstjerner ble en føljetong i lang tid.

Før årets VM forsikret begge to at blemmen ikke skulle gjenta seg. Landslagssjef Stig Kristiansen hadde en rekke samtaler med Kristoff og Boasson Hagen siden fadesen i Doha.

Langt

Med sine 267,5 kilometer var søndagens fellesstart en av de lengste i VM-historien. Et brudd fikk tidlig lov til å etablere seg på vei fra Øygarden til Bergen sentrum. En tettrio ble raskt til en utbrytergruppe på ti mann, og på det meste hadde de en luke på litt over ti minutter.

Hovedfeltet hadde full kontroll. Avstanden gikk ned jevnt og trutt, og under den åttende av i alt tolv runder inne i Bergen by ble bruddet kjørt inn. Det skjedde med rundt 80 kilometer igjen.

Sju mil fra mål kom det første angrepsforsøket. Warren Barguil støtet og skapte strekk i feltet. Det norske laget hang årvåkent med og bidro til å tette luken. Like etter kom nok et angrep, denne gangen fra østerrikske Marco Haller på vei opp «laksebakken».

Eiking imponerte

Flere ryttere tok opp jakten, deriblant Odd Christian Eiking. Den formsterke hordalendingen viste styrke og ønsket åpenbart å markere seg på hjemmebane. Eikings gruppe hadde over 40 sekunder på hovedfeltet ved passering på Festplassen med tre runder igjen.

22-åringen fra Askøy gjorde en manns jobb i tet, men utbryterne ble til slutt kjørt inn like før den siste runden.

Truls Korsæth og Daniel Hoelgaard måtte slippe feltet under den tiende runden, mens Kristoffer Skjerping og August Jensen brøt en del runder før mål etter å ha gjort sitt for laget.

Det var et enormt folkehav langs løypa. Mesterskapet har vært en stor publikumssuksess.

– Det var helt rått, og det kuleste jeg har vært med på, sa Skjerping til NTB.

Norge stilte med ni ryttere (full kvote) på startstreken søndag. Også Vegard Stake Laengen og Amund Grøndahl Jansen var en del av det norske laget.

(©NTB)