Tutta på 7.-plass i Spania

Totalt gikk Tutta de fire rundene på samlet 280 slag, og det var totalt åtte slag under par.

Spanske Azahara Muñoz vant. Hun gikk på hele 19 slag under par samlet sett, og 269 slag gjorde at hun vant med to slag på sørafrikanske Lee-Anne Pace og Carlota Ciganda fra Spania. Begge oppnådde 271 slag på de fire rundene.

Marianne Skarpnord ble nest beste norske på 50.-plass. Hun havnet på totalt 289 slag, som var ett over par.

Madelene Stavnar ble nummer 54. Hun havnet ett slap bak Skarpnord.

Tonje Daffinrud endte på 69.-plass med 297 slag.

