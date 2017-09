Juventus-presidenten utestengt i ett år

sport

Det avgjorde domsutvalget i Italias fotballforbund (FIGC) mandag. Agnelli er også dømt til å betale 20.000 euro i bot. Det tilsvarer 186.000 kroner. Tre andre Juventus-ansatte har også fått en tilsvarende bot.

Torino-klubben er bøtelagt med 300.000 euro (2,8 millioner kroner). Dommen er mildere enn påstanden FIGC la ned på to og et halvt år tidligere i måneden.

Agnelli er anklaget for å ha hjulpet «ultra»-grupper med tilknytning til mafiaen med tilgang til billetter som deretter er blitt solgt på svartebørs.

Han har medgitt at han kjenner Rocco Dominello, som er dømt til nesten åtte års fengsel for svartebørshandel, men hevder at han møtte ham bare sammen med mange andre tilhengere og at han aldri hadde til hensikt å gjøre noe ulovlig.

Agnelli har vært Juventus-president siden 2010. Hadde han blitt utestengt i mer enn ett år, måtte han ha ventet ti år før han igjen kunne bli president for den italienske storklubben.

Tidligere i måneden ble Agnelli valgt til ny formann for den mektige Europeiske klubbforeningen (ECA).

