Lacazette-dobbel i Barrys rekordkamp

Mandag kveld avsluttet Arsenal og West Bromwich den sjette serierunden i Englands toppdivisjon. Og det var hjemmelagets nye stjernespiss Lacazette som ble den store forskjellen. Med to mål sørget han for at de rødhvite holder følge med de andre topplagene i Premier League.

At det bare var scoret ett mål da lagene gikk til pause var smått utrolig. Jay Rodriguez smalt ballen i stolpen bak Arsenal-keeper Petr Cech før det var spilt ti minutter. På veien mot aluminiumen subbet ballen borti hanskene til tsjekkeren. Ifølge TV-bildene kan det se ut som WBA ble snytt for en straffe før skuddet ble avfyrt.

WBA viste ingen respekt og skapte flere ganger trøbbel for et rufsete Arsenal-forsvar. Gjentatte ganger strøk ballen på utsiden av stolpen til Cech, Nacho Monreal reddet ballen på strek og gjestene satte de rødehvite under et voldsomt press flere ganger før pause. Spesielt Rodriguez var et uromoment Arsenal slet med å temme.

Straffe

Men det var Arsenal som gikk til pause med ledelse. Etter 19 minutter fikk Arsenal frispark i gunstig posisjon, rett på utsiden av 16-meteren. Alexis Sánchez sendte ballen over muren, Ben Foster i WBA-målet fikk en hånd på ballen, men returen satte Lacazette enkelt i mål.

Annen omgang ble langt mer jevnspilt, og det skjedde lite foran de to målene før det 66. minutt. Da mente mandagens dommer, Robert Madley, at Allan Nyom var ufin med Aaron Ramsey innenfor 16-meteren og pekte på straffemerket. WBA protesterte det de var gode for, men Madley ombestemte seg ikke. Lacazette ballen i nettet, og dermed sto det 2–0 til Arsenal.

– Lacazette har fått en fantastisk start. Han er fantastisk spiller og vi er heldige som har han på laget, sa Aaron Ramsey til BBC etter kamp.

Etter målet ble det tungt for bortelaget, og Arsenal fikk kampen dit de ville. Hjemmelaget trillet ball, mens bortelaget slet med å holde på den.

Rekord

West Bromwichs midtbanemann Gareth Barry (36) spilte mandag sin kamp nummer 633 i Premier League. Med det satte han ny rekord i antall spilte kamper i ligaen.

– Det er kjekt å ta rekorden, men kjedelig å tape, sa rekordholderen i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

Han var skuffet over at de ikke hadde fått med seg noe etter den første omgangen og mente WBA var det beste laget før pause.

– I andre omgang gikk vi litt tomme, og hadde ikke ballen så mye som vi ønsket, sa Barry.

Dominerte

Arsenal-manager, Arsène Wenger var enig i at laget hans var i trøbbel i første omgang, og at WBA fort kunne fått straffe da Rodriguez sendte ballen i stolpen.

– Men vi dominerte annen omgang, da var det enveistrafikk, sa Wenger.

Med seieren klatret Arsenal opp på en sjuendeplass. Med ti poeng ligger de rødhvite seks poeng bak Manchester-lagene. WBA blir stående med åtte poeng, noe som holder til en ellevteplass.

Før landslagspausen skal Arsenal møte Brighton hjemme, mens WBA tar imot Watford.

