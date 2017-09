Mané: – Vi kan slå alle, også i Europa

sport

Liverpool står med tre seirer, to uavgjort og ett tap i serien så langt. I første mesterligakamp ble det 2-2 hjemme mot Sevilla. Spesielt i det defensive spillet har Merseyside-laget slitt i starten, uten at Mané bekymrer seg nevneverdig.

– Jeg mener vi har et godt forsvar, det er ingen problemer der. Hele laget må ta ansvar defensivt. Jeg er trygg på at vi kan slå alle lag i Premier League og i Europa, sier han, ifølge Sky Sports.

– Det er for tidlig å si om vi kan vinne mesterligaen for sjette gang i klubbens historie, men vi er her for å gjøre vårt beste og for å vinne trofeer.

Mané har mistet de tre siste kampene grunnet karantene, men er nå tilgjengelig for spill igjen. Han tror Liverpool vil holde koken hele veien inn.

– Vi har utrolig gode spillere. Det er en glede for meg å spille sammen med dem. Kommer vi til å brenne oss ut når sesongen nærmer seg slutten? Nei, det tror jeg ikke. Vi har en godt trent spillergruppe, alle er friske. Alle vil gjøre en innsats, mener senegaleseren.

Tirsdag gjester Liverpool Spartak Moskva i mesterligaen. I serien er Mané og co. på en foreløpig 5.-plass.

