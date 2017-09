Mjelde-dobbel i Chelseas åpningskamp

sport

Den norske landslagskapteinen spilte sentralt på midtbanen, mens klubbens norske nysignering Maria Thorisdottir leverte en god debutkamp i lagets bakre treer.

Ved siden av Mjelde scoret Drew Spence, Fran Kirby, Magdalena Eriksson og Gilly Flaherty for Chelsea, som prøver å følge opp seieren i den korte vårsesongen med seriegull over en hel sesong.

Chelsea spilte for øvrig sin første kamp på lagets nye hjemmearena Kingsmeadow.

Også Andrine Hegerberg seriedebuterte i helgen, og hun la opp til begge Ellen Whites mål da Birminghams tapte 2-3-tapet borte mot Arsenal etter å ha ledet 2–1 seks minutter før full tid.

Alene på topp

I Tyskland er Wolfsburg alene på tabelltopp etter å ha slått Jena 5–0 søndag. Caroline Graham Hansen ble byttet ut på stillingen 4–0 et snaut kvarter før slutt. Hun la opp til 3-0-målet med et hjørnespark.

Alexandra Popp scoret tre mål, Zsanett Jakabfi to da laget tok sin tredje seier av like mange mulige.

I Frankrike scoret Ada Hegerberg sitt lags to siste mål da Lyon slo Paris FC 9–2 søndag. Hun noterte også tre assist. Etter tre serierunder har laget full poengpott og 21–2 i målforskjell.

Økte luken

Linköping økte sitt forsprang i Allsvenskan for kvinner med 1-0-seier over Vittsjö, samtidig som gullrival Rosengård avga poeng i Örebro. Kristine Minde og Frida Maanum spilte begge fra start for Linköping, som har seks poengs forsprang med seks runder igjen å spille.

Både Maanum og Minde ble byttet ut på stillingen 1–0 i 2. omgang.

