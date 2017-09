Odd-Bjørn Hjelmeset blir idrettssjef i skiskytterforbundet

sport

45-åringen overtar etter sambygdingen Morten Aa Djupvik. Sistnevnte ga seg nylig fordi han flytter til Kristiansand, der han har fått jobb i fotballklubben IK Start.

Hjelmeset starter i skiskytterforbundet 1. oktober og skal den første tiden gå i lære hos Per Arne Botnan. Botnan er konstituert som idrettssjef med konsentrasjon på den sportslige biten ut sesongen. Botnan har også tidligere hatt den samme jobben i skiskytterforbundet.

– Dette blir en viktig OL-sesong. Vi har et bra team som er godt forberedt. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, sa Botnan under pressekonferansen på Ullevaal stadion mandag.

Ære

Hjelmeset gleder seg til å ta fatt på jobben. Ut denne sesongen skal Hjelmeset jobbe med det kommersielle. Fra neste sesong skal han også ha ansvaret for det sportslige.

I de siste fem årene har Hjelmeset jobbet som sponsorsjef i Bama.

– Jeg er ekstremt ydmyk for å få tillit i en slik stilling. Jeg har hatt en veldig fin og trygg jobb i Bama. Nå blir det annerledes. Det blir mer trykk, sannsynligvis enda mer reising, og det blir mye vanskeligere. Nå må jeg hente penger, ikke gi, sa Hjelmeset til NTB.

Han mener det er en ære å bli spurt om å ta over en slik jobb.

– Dette blir spennende. Norges Skiskytterforbund har vanvittig mange gode utøvere, og det er mye som allerede fungerer og som er ivaretatt. Morten har ansatt riktige folk, og det er ikke slik at jeg skal inn for å revolusjonere det sportslige. Det viktigste framover er at utøverne for ro til å forberede seg inn mot OL.

Hjelmeset har en plan for hvordan han skal skaffe skiskytterforbundet mer penger.

– Jeg skal bidra på det kommersielle, og nå på motsatt side av de senere årene. Det er mange avtaler som skal ivaretas, og så får vi se på om vi klarer å få noen nye inn. Det ser jeg lyst på. Jeg er optimist av natur, sier Hjelmeset.

På fat

Rakel Rauntun, generalsekretær i Norges Skiskytterforbund, har følgende å si om ansettelsen av Hjelmeset.

– Denne muligheten kom seilende litt på et sølvfat. Da Morten trakk seg hadde vi ingen løsning i sikte, og vi startet med å finne en som kunne steppe inn på kort sikt. Da var Per Arne Botnan et naturlig valg. Hjelmesets navn dukket opp mer tilfeldig, men jeg ringte ham med én gang, og han sa at han var interessert. Og når står vi her, sier Rauntun til NTB.

Hjelmeset skal også bidra på forbundets kommersielle side.

– Vi må gjøre den kommersielle og sportslige koblingen enda tydeligere, og der har Odd-Bjørn et stort nettverk han kan bidra med. I tillegg kan han sporten. Vi diskuterte flere navn, men vi føler at Odd-Bjørn traff på det vi var ute etter, sier generalsekretæren.

