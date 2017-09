Sarpsborg tilbake på sølvplass

sport

Kristoffer Zachariassens hodestøt tidlig i annen omgang avgjorde kveldskampen i Sarpsborg. 23-åringen løp seg fri og stupte inn 2–0 på Amin Askars innlegg.

Elbasan Rashani nikket inn Odds reduseringsmål fem minutter senere, men gjestene kom ikke nærmere poeng i Østfold.

Ole Jørgen Halvorsen tok hjemmelaget i føringen da han scoret sikkert fra straffemerket etter en halvtime.

Geir Bakke måtte tåle mye kjeft da han stilte med et klart redusert lag i bortemøtet med nedrykkstruede Tromsø i forrige serierunde. Gamblingen slo helt feil, og sarpingene reiste hjem med et stygt 0-5-tap i ryggsekken.

Noen dager senere fikk Bakke sin revansj da Sarpsborg med toppet lag slo Vålerenga 3–0 og tok seg til sin annen cupfinale på tre sesonger. Med mandagens seier tok laget også tilbake sølvplassen etter at Brann hadde lagt beslag på den i en uke. Bergenserne tapte søndag 1–2 borte mot VIF.

Innbyttere i sentrum

Sarpsborg dominerte banespillet mot et lavtliggende Odd i første omgang. To innbyttere var i sentrum da vertene fikk straffe. Martin Broberg la Tobias Heintz i bakken med en skubb. Førstnevnte hadde da vært på banen i sju minutter etter å ha erstattet en skadd Espen Ruud, mens Heintz kom inn for Nicolai Poulsen etter bare åtte minutters spill.

Halvorsen bredsidet inn 1–0 da Sondre Rossbach kastet seg motsatt vei

– Jeg hadde litt sommerfugler i magen. Det har vært en brukbar match. Odd gjør det vanskelig for oss, sa Halvorsen til Eurosport i pausen.

Odds første store sjanse i kampen kom da Etzaz Hussain forsøkte seg på en frekk frisparkvariant på tampen av første omgang.

I det 48. minutt doblet Zachariassen til 2–0 med sin stupheading. Odd våknet for alvor etter Rashanis redusering noen minutter senere. Plutselig begynte Dag-Eilev Fagermos menn å skapte sjanser i en kamp som var langt mer åpen.

RBK neste

Til slutt kunne Sarpsborg juble for en viktig 2-1-seier i medaljekampen. Trepoengeren gjør også at laget så vidt holder liv i gulldrømmen. Neste helg tar Bakkes lag turen til Trondheim for å møte serieleder Rosenborg, som er ni poeng foran Sarpsborg.

Odd ligger på 7.-plass med sine 32 poeng. Telemarkingene tok seriebronse i 2014 og 2016, mens det ble en fjerdeplass imellom de to sesongene. I år har det gått betraktelig tyngre for klubben fra Skien. Scoringsvegring har vært det største problemet. 22 mål på 23 kamper gjør Odd til ligaens minstscorende lag.

Det skal sies at det har løsnet for Dag-Eilev Fagermos utvalgte den siste måneden. Odd har scoret åtte mål på sine fem siste oppgjør.

(©NTB)