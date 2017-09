Viking-sjefen gir ikke opp håpet

sport

– Vinne kamper, svarer Viking-treneren til NTB på spørsmål om hva klubben må gjøre for å overleve.

Og det er en stund siden sist det skjedde, seks kamper for å være nøyaktig. Lørdag tok Viking ledelsen over Haugesund, men tapte etter to sene mål.

Det er ikke første gang en seier blir rotet bort denne sesongen. Viking har ledet de fem siste kampene, men kun fått med seg ett poeng.

Sekspoengskamper

Laget har mistet åtte poeng på overtid denne sesongen, og det har ikke et lag i nedrykksstriden råd til. Nå er det elleve poeng opp til trygg grunn, men Burchnall gir ikke opp plassen i Eliteserien uten kamp.

– Det er en helsikes jobb, men det umulige er mulig, sier engelskmannen, som vet at de neste kampene fort kan bli avgjørende for om Stavanger-laget rykker ned eller ei.

Strømsgodset, Kristiansund, Vålerenga og Tromsø står for tur de neste ukene, men Burchnall tenker ikke lengre enn til neste kamp. De tre sistnevnte ligger alle utsatt til, og oppgjørene kan fort bli såkalte «sekspoengskamper».

– Jeg tenker kun på Strømsgodset. Jeg må forberede oss til den kampen, og vi må ta tre poeng, sier Burchnall.

Fjell

Sogndal vant 1–0 borte mot Aalesund søndag og krabbet over nedrykksstreken med 26 poeng. Med tapet havnet plutselig Aalesund på kvalikplass med 25 poeng. Tromsø, som ligger tre poeng bak Aalesund, tapte søndag 1–2 for Strømsgodset.

– Avstanden blir større. Det betyr at når vi reiser til Kristiansund og Tromsø, er det kamper vi er nødt til å vinne. Det er et enormt fjell å bestige, men det er ikke umulig, så vi må fortsette å krige, sier engelskmannen.

