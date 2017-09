Kronerulling skal berge sykkelforbundet etter VM-underskudd

sport

Mandag kveld opprettet også sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen en Vipps-konto der folk kunne sette inn penger.

Overfor NRK anslo Hansen at VM i Bergen gir et underskudd på flere millioner kroner. Han håper folk vil bidra til å redusere underskuddet mest mulig.

«Hei. Vi har opprettet en VIPPS konto (...) Det er faktisk mange allerede som har overført 100/200 kr», skriver sykkelpresidenten i en epost med tittelen «Reduser underskuddet med enkle midler», ifølge NRK.

Bergen-VM opplyser på sin Facebook-side at de har fått mange henvendelser fra folk som ønsker å bidra til kronerullingen. Til Nettavisen sier sykkelpresident Hansen at det allerede er kommet inn store summer, og at pengene fortsetter å strømme inn.

– Det ser utrolig lovende ut. Vi vet at vi har fått inn flere hundre tusen kroner allerede før klokken ni (tirsdag morgen).

(©NTB)