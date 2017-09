NBA-stjerne angrer ikke Trump-utspill

sport

Cleveland Cavaliers-stjernen møtte mandag mediene i forkant av årets NBA-sesong. Der ble ikke overraskende Trump et tema.

Lørdag gikk James til et krast angrep på presidenten i sosiale medier. Bakgrunnen var at Trump gjorde det klart at de regjerende NBA-mesterne Golden State Warriors og storstjernen Stephen Curry ikke lenger er velkomne som gjester i Det hvite hus.

– Din boms. Stephen Curry sa han ikke ønsket å komme! Derfor trenger han ingen invitasjon. Å besøke Det hvite hus var en stor ære inntil du flyttet inn, skrev James.

På mandagens presseseanse fikk NBA-stjernen spørsmål om han angret lørdagens ordvalg. Svaret var både kort og klart:

– Nei.

«Den fyren»

Under pressekonferansen refererte han gjentatte ganger til Trump som «den fyren» og hevdet presidenten har mislyktes i å bringe det amerikanske folket sammen.

– Vi vet at dette er verdens beste land, dette er de fries land. Men vi har samtidig problemer som alle andre. Vi må finne en måte å komme sammen og bli så bra vi kan som ett folk, sa James – og fortsatte:

– Det er folket som styrer dette landet. Ikke et enkeltmenneske – og så definitivt ikke ham.

Hundrevis av NFL-spillere, trenere og eiere har den siste tiden gjennomført en lydløs protest mot Trumps krav om at klubbene må sparke spillere som ikke står oppreist når den amerikanske nasjonalsangen fremføres.

Bakgrunnen er at den fargede San Francisco 49ers-spilleren Colin Kaepernick i fjor gikk ned på ett kne under nasjonalsangen som en protest mot politiets behandling av minoriteter.

LeBron James hyllet mandag NFL-kollegene.

– Først og fremst hyller jeg NFL, trenerne, spillerne, eierne, fansen, sa NBA-stjernen.

Avviser ikke NBA-protester

James hevdet videre at NFL-protestene viser at Trump ikke vet hvordan han skal lede en nasjon.

– Han forstår ikke den makten han har som leder for denne fantastiske nasjonen. Han forstår ikke hvor mange barn, uansett rase, som ser opp til USAs president for råd, lederskap, og oppmuntrende ord, sa basketstjernen – og tilføyde:

– Det forstår han ikke. Det gjør meg kvalm i større grad enn noe annet.

Han avviser ikke at lignende protester kan dukke opp når årets NBA-sesong kommer i gang.

– Jeg vil ikke bli overrasket om noe forplanter seg til NBA, dersom det ikke er tegn til forandring fra nå og til 17. oktober, avsluttet James.

Cavaliers var tapende finalist i NBA-sluttspillet forrige sesong.

