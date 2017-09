Nye Jordal Amfi blir ett år forsinket

sport

Det framkommer i en felles pressemelding fra Kultur- og idrettsbygg og Bymiljøetaten.

Årsaken til den kraftige forsinkelsen oppgis å være at grunnarbeidene til den nye hockeyarenaen er mer komplisert enn først antatt. Samtidig understrekes det at forsinkelsen så langt ikke har utløst noen behov for økonomiske tilleggsbevilgninger.

– Kompliserte grunnarbeider gjør at nye Jordal Amfi vil stå ferdig først til seriestart høsten 2019. Vi har stor forståelse for at mange vil bli skuffet over at det tar lenger tid å bygge hallen enn forventet. Vi bygger for brukerne, og vi vet at mange gleder seg til ny hall står klar, sier direktør i Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby.

De kompliserte grunnarbeidene skyldes i hovedsak at Hovinbekken, som ledes i kulvert under det nordøstre hjørnet av hallen, ligger høyere enn antatt. I tillegg skal det være påvist større mengder alunskifer og syredannende bergarter.

– Både kulverten og kompliserte grunnforhold er beskrevet og vurdert som risikomomenter i vårt forprosjekt, men det var først etter at den gamle hallen ble fjernet at det var mulig å slå fast omfanget. Vårt fokus er å gjennomføre arbeidene slik at hallen kan åpnes til sesongstart 2019 innenfor bystyrets vedtatte kostnadsramme, sier Grimsby.

I påvente av at den nye hallen skal stå ferdig, spiller Vålerengas ishockeyherrer i øyeblikket sine hjemmekamper i Furuset Forum.

– Etter at vi nå har mottatt informasjon om forsinkelsen, vil vi gå i dialog med brukerne for å finne gode, midlertidige løsninger og så langt som mulig minimere ulempene i den utvidede byggeperioden, sier direktør Gerd Robsahm Kjørven i Bymiljøetaten.

