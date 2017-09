Svindal sikter mot Canada-renn

sport

For annen sesong på rad startet stjernealpinisten sesongoppkjøringen med en kneskade. I fjor var Svindal tilbake i verdenscupsirkuset i november, og målet er det samme i år.

Faktisk mener han å være bedre i rute i år enn i fjor, selv om han ble skremt da han gjorde comeback på ski på Folgefonna i august.

– Jeg syntes ikke det var noe særlig at kneet hovnet opp da jeg begynte å stå på ski på Folgefonna. Når det du skal gjøre er det eneste som gjør vondt, frykter du også at karrieren kan være over, sier Svindal til Romerikes Blad.

– Nå går det egentlig ganske bra. Jeg tok det rolig de første dagene (på samling) i Chile, men det har gått bedre og bedre. Nå kjører jeg med fartsdress igjen, sier han.

Forrige sesong måtte Svindal gi seg etter noen få renn da det viste seg at kneet ikke var leget skikkelig. Nå er han optimist med tanke på å kjøre før jul.

– Åpningsrennet i Sölden (29. oktober) er neppe aktuelt, men rennene i Lake Louise bør jeg ha god mulighet til å være godt forberedt til, sier Svindal.

Han har tatt åtte verdenscupseirer nettopp i Lake Louise. Årets renn går 25. (utfor) og 26. (super-G) november.

