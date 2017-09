X-faktor ut og X-faktor inn

sport

Johnsen, som spiller i nederlandsk fotball, blir erstattet av en Alexander Søderlund som har slitt med både skader og spilletid i franske St. Etienne.

Søderlund utgjør spissdelen av troppen sammen med Joshua King, Tarik Elyounoussi og Alexander Sørloth.

Landslagssjef Lagerbäck sier kampen mellom Johnsen og Søderlund var jevn.

– Ja, det kan du si. Vi synes Alexander Sørloth skal få sjansen en gang til, mens Bjørn har vært med noen ganger. Nå er ikke Bjørn på noen som helst måte borte, men vi måtte velge bort noen og, i dag ble det ham, sier Lagerbäck til NTB.

Fornøyd med stammen

18 av de 23 spillerne som var i troppen da Norge ble utklasset og slått 6-0 av Tyskland, er med i uttaket til VM-kvalifiseringskampene mot San Marino og Nord-Irland. Tre av spillerne er uaktuelle på grunn av skade, så bare Anders Trondsen og Bjørn Maars Johnsen er vraket.

De erstattes av Markus Henriksen og nevnte Alexander Søderlund. Nye i troppen er også Ørjan Nyland (for André Hansen), Tore Reginiussen (for Haitam Aleesami) og Pål André Helland (for Mats Møller Dæhli).

Reginiussen var opprinnelig uttatt i den forrige troppen, men måtte da melde skadeforfall.

Første gang

Både Helland og Henriksen kan få sine første minutter på landslaget under Lagerbäck.

Landslagssjefen omtalte på pressekonferansen droppede Bjørn Maars Johnsen som en av spillerne med «X-faktor», men den faktoren får han tilbake ved uttaket av Helland i form av hans presise dødballfot.

– Han er en veldig bra pasningsspiller og framfor alt også veldig bra på dødballsituasjoner. Der har vi slitt litt, så om han får spilletid er han aktuell for det, forteller han til NTB.

Henriksen har han kalt inn flere ganger tidligere, men i likhet med Helland har Hull-spilleren slitt med skader og ikke vært i stand til å spille ved de anledningene.

– Jeg har snakket ganske mye med Markus, og jeg ønsker å se ham og jobbe med ham, sa Lagerbäck, som understreket at han nå er kommet i en fase hvor han ønsker å dyrke en stamme i laget og troppen.

Laget som vinner

– Spillerne har 50-60 kamper i klubbene sine, kanskje 10-11 i landslaget. De trener 250 ganger i året i klubbene, kanskje 25 ganger med landslaget. Muligheten til å utvikle spillere er svært liten i landslaget, og vi må konsentrere oss om å utvikle laget, sa han.

– Spillerne må ta på seg landslagshatten når de kommer til oss, til et miljø og en spillestil som ikke ligner den de har i klubben. Vi har liten tid, og da er kontinuitet viktig. Vi må ha en stamme med spillere, og den synes vi at vi har funnet.

Han sa at han synes folk er litt for opptatt av enkeltspillere framfor laget i norsk fotballdebatt.

– Debatten er for så vidt interessant, men det er alltid laget som vinner kamper. Nå har vi god kontroll på om lag 50 spillere, og det er tid for å bygge et lag. Vi har en stamme, men så blir det alltid noen plasser i en tropp der vi kan bytte litt.

