Zidane har ståltro på Real Madrid-stilen

I hjemlig serie er Real allerede kraftig på etterskudd. Etter seks kamper har erkefienden Barcelona skaffet seg en sju poengs luke på tittelforsvareren fra den spanske hovedstaden.

Mesterligasesongen ble innledet med 3-0-seier over kypriotiske APOEL Nikosia, men Real Madrid overbeviste ikke. Tirsdag venter en langt tøffere test i form av bortekamp mot høytflygende Borussia Dortmund.

De gulsvarte topper Bundesliga etter fem seirer og én uavgjort. Tyskerne har pene 19-1 i målscore etter seks seriekamper. Real Madrid har aldri slått Dortmund på bortebane i en tellende kamp.

– Vi ser fram til å spille på en vakker bane som ånder mesterligafotball. Det er sant at vi ikke har vunnet her før, så det er en utfordring. Men jeg er ikke redd for å gi bort sjanser til motstanderen. Jeg tror på det vi gjør og spillerne vi har, sier Zidane før storkampen i Dortmund.

Franskmannen mener Reals trøblete sesongstart skyldes at La Liga er den tøffeste ligaen i verden.

– La Liga er den mest kompliserte og vanskeligste ligaen. For oss er det vrient å opprettholde et skyhøyt nivå hele tiden. Det kan skje at vi ikke spiller briljant fotball, men jeg er ikke bekymret over måten vi spiller på i år.

