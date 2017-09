Aronian vant verdenscupen

sport

Alle de fire finalepartiene i langsjakk mellom armeneren og kineseren endte med remis, men i hurtigsjakk fikk Aronian gjennombruddet med hvite brikker.

I jakten på å slå tilbake tok Ding sjanser, og Aronian vant også det andre skillepartiet.

Dermed ble det triumf for Aronian i en turnering som varte i over tre uker. Magnus Carlsen var også blant deltakerne, men den norske verdensmesteren røk ut allerede i 16-delsfinalen etter å ha tatt seg gjennom de to første rundene.

Aryan Tari tapte i 32-delsfinalen.

