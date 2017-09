Chelsea senket Atlético Madrid i siste sekund

sport

At man ikke skal rive og slite i motstanderens drakt bør være velkjent for de aller fleste profesjonelle fotballspillere, men Chelseas David Luiz gjorde det likevel i mesterligakampen mot Atlético Madrid.

Inne i egen femmeter tok han godt grep om drakten til Lucas Hernández, og rev ned den spanske spilleren på en corner. Den soleklare straffen ble ekspedert i mål av Antoine Griezmann.

Sekunder før pause burde Saúl doblet ledelsen da han bommet på åpent mål fra 17 meters hold.

Chelsea var riktignok best den første halvtimen, men det hjelper så lite når ballen ikke blir satt i mål. Både Morata og Eden Hazard var nære, men forsøkene ble enten reddet av keeper eller gikk i stolpen.

Innbytter avgjorde

Eden Hazard og Álvaro Morata sto bak det meste av det offensive spillet til London-laget. Og det var de to som sto bak Chelseas utligning. Da gjensto det en halv time av kampen.

Morata, som hadde løpt seg fri i feltet, headet Hazards innlegg i nettet bak en utspilt Jan Oblak i Atlético-målet.

Da det så ut som kampen skulle ende med poengdeling dukket Michy Batshuayi opp foran mål. Marcos Alonso slo et hardt flatt innlegg i feltet. Batshuayi, som hadde kommet inn åtte minutter før slutt, avgjorde kampen med kampens siste spark på ballen.

Chelsea jublet som gale, mens Atlético Madrid-spillerne falt sammen på gresset.

Startet på benk

I den andre kampen i gruppe C tok Roma med seg alle poengene fra Aserbajdsjan i møtet med Tarik Elyounoussis Qarabag.

Kostas Manolas og Edin Dzeko sendte Roma opp i 2-0-ledelse før kvarteret var spilt, men Pedro Henrique reduserte for hjemmelaget etter knappe havtimen. Etter hvilen presset Qarabag på for en utligning, mens Roma til tider hadde mer enn nok med å forsvare seg.

Elyounoussi startet på benken, men kom inn da det gjensto et kvarter av kampen. Han kom seg til en skuddmulighet fra kanten, men sendte skuddet et godt stykke utenfor mål.

Chelsea, som åpnet mesterligaen med 6-0-seier over Qarabag, topper nå gruppe C med seks poeng etter to kamper. Roma, med fire poeng, er nummer to, mens Atlético Madrid ligger på tredje med ett poeng. Qarabag ligger sist med null poeng.

I neste runde tar Chelsea imot Roma på Stamford Bridge, mens Atlético Madrid møter Qarabag borte. Kampene spilles 18. oktober.

(©NTB)