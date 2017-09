Drammen tok sin tredje strake i Eliteserien 

sport

Drammen har full pott etter tre serierunder etter firemålseieren mot Nøtterø onsdag.

Vestfoldlaget ble et nummer for små i Drammenshallen, men hang godt mot serielederne fra Drammen. Hjemmelaget startet friskt og gikk opp i en tidlig 4-0-ledelse, men Nøtterøy kjempet seg inn i kampen og var en periode likt på stillingen 10–10 og 11–11. Men til pause gikk lagene i garderoben på stillingen 14–12 til Drammen.

Avstanden mellom lagene holdt seg mer eller mindre konstant utover kampen, men mot slutten dro Drammen fra og vant til slutt 26–22.

Erik Johannes Hippe og Erik Skifjeld Alm ble toppscorere for Drammen med fem mål hver, mens Michael Jonassen noterte seg for seks mål for vestfoldingene.

Drammen leder Eliteserien med seks poeng, mens Nøtterøy står uten poeng etter tre strake tap.

