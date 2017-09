Ekstra ansvar kan løfte King det lille ekstra

sport

King fikk av Lagerbäck og assistent Per Joar Hansen beskjed før VM-kvalikkampen mot Aserbajdsjan om å ta ekstra ansvar.

Spissen svarte med strålende spill og scoring i kampen som endte med 2-0-seier. Nå vil den svenske landslagssjefen se mer av en «sjefete» King.

God måte

Han tror det ekstra ansvaret på spissens skuldre kan være med å heve spillet hans.

– Ja, jeg håper jo det. Det var akkurat som jeg sa til ham, at jeg mener de spillerne som har for vane å spille på det høyeste nivået også skal vise lederegenskap og ta ansvar. Det synes jeg han har gjort på en god måte, sier landslagssjefen til NTB.

King hadde en strålende sesong i Premier League forrige sesong. Bournemouth-spissen scoret 16 mål for klubben og ble i sommerens overgangsvindu nevnt som et overgangsobjekt hos blant annet Tottenham.

Vist målform

Romsås-gutten ble i klubben til Eddie Howe og viste nylig at målformen er på vei.

Scoringen i ligacupen mot Brighton forrige uke ble avløst av en ny nettkjenning da han satte inn Bournemouths ene mål i 1-2-tapet mot Everton i Premier League.

25-åringen har, om han vil, mange år igjen på landslaget. Lagerbäck mener, uten å ha reflektert særlig over temaet, at spissen kan være et fremtidig kapteinsemne på landslaget.

– Det er fullt mulig, men jeg har ingen direkte misnøye med Stefan Johansen.

King får uansett en viktig rolle når Norge avslutter en mislykket VM-kvalifisering med bortekamp mot San Marino 5. oktober og hjemmekamp mot Nord-Irland tre dager senere.

