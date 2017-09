Haglund ferdig i Elfsborg

sport

Det bekreftet klubben selv på sine nettsider.

Haglund ble ansatt som Elfsborg-trener første gang i 2004. To år senere ledet han Borås-klubben til det første ligagullet på 45 år.

Etter å ha avsluttet trenerforholdet med Elfsborg i 2011, fortsatte Haglund karrieren i Lillestrøm. Da tiden på Åråsen så var over i 2015, vendte han tilbake til sin gamle klubb.

Nå er han igjen ferdig i Elfsborg.

– Jeg har fått være en del av Elfsborg i til sammen 11 år. Jeg har virkelig elsket å trene IF Elfsborg, og jeg har gitt alt for klubben i disse årene. Men jeg har nå kommet til et punkt der jeg kjenner at det er best at noen andre tar over, sier Haglund i en uttalelse.

Elfsborg har slitt denne sesongen. På de siste ti kampene har laget tatt bare sju poeng og ligger på 10.-plass i Allsvenskan. Åtte poeng skiller ned til kvalifiseringsplassen. 0-6-tapet mot Malmö mandag ble Haglunds siste kamp på trenerbenken.

