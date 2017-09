PSG fikk lett spill mot Bayern

sport

Etter vel en halvtime sto det 2-0. Daniel Alves og Edinson Cavani ordnet de to målene for vertene. Det første kom allerede etter to minutters spill.

PSG har vært i søkelyset den siste tiden etter krangling mellom stjernespillere. Blant annet dreide det seg om hvem som skulle ta straffesparkene av Neymar eller Cavani.

Neymar fikk score han også på Parc des Princes denne kvelden. Det skjedde ikke på straffe, men etter pent spill vel midtveis i andreomgangen.

I den andre kampen i gruppen spilte Anderlecht og Celtic 0-3. Kristoffer Ajer var ikke i troppen til Celtic.

18. oktober skal PSG møte Anderlecht borte mens Bayern får besøk av Celtic.

(©NTB)