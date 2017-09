UEFA vil straffe Spartak Moskva for ulovlig protestbanner

sport

Tilhengere av den russiske hovedstadsklubben hadde hengt opp banneret for å vise sin misnøye med at UEFA straffet laget etter bortekampen mot Maribor for 14 dager siden.

I mesterligaåpningen i Slovenia ble det kastet bluss som holdt på å treffe dommeren. Som straff ble Spartak nektet å selge billetter til sine tilhengere til bortekampen mot Sevilla 1. november.

UEFA bestemte onsdag å innlede ny sak på grunn av det ulovlige banneret og krenkende tribunerop. Det ble også tent bluss, og trappehus ble blokkert under kampen mot Liverpool som endte 1-1.

