United lekte seg til seier i Moskva

Manchester United innledet mesterligaen med å leke seg til en 3-0-sier over Basel på Old Trafford. Onsdag sto lekegrinden i Moskva der Jose Mourinhos menn nok en gang vant på en overbevisende måte.

Allerede etter tre minutter var United i ledelsen. Romelu Lukaku knuste Sergey Ignatsjevitsj i en hodeduell og ga engelskmennene en drømmestart i den russiske hovedstaden.

Anthony Martial doblet ledelsen fra straffemerket etter 20 minutter. Den svenske dommeren blåste da Henrikh Mkhitaryan ble lagt i bakken på ulovlig vis av Georgy Tsjennikov.

CSKAs forsvar sto og sov da et innlegg ble slått inn i feltet like før halvtimen var spilt. Nå de først våknet bommet de på ballen, og Lukaku scoret ett av sine enkleste mål da han ble tomålsscorer.

Uniteds keeper, David de Gea, måtte hente fram et par svært gode redninger for å holde nullen, men det var stort sett United for alle pengene den første omgangen.

Feberredninger

United fortsatte å kjøre over russerne i andre omgang, og da Mkhitaryan satte inn Uniteds fjerde mål, kunne det fort stått fem eller seks. Kun feberredninger av CSKA-keeper, Igor Akinfejev sørget for at ledelsen ikke var større.

Akinfejev fortsatte storspillet og reddet det russiske laget fra et pinlig resultat.

Selv om United slapp foten av gassen utover i omgangen var engelskmennene det førende laget. Men CSKA fikk et trøstemål i kampens siste ordinære spilleminutt, da Konstantin Kuchaev var sist på ballen.

Flere mål ble det ikke, og United kunne gå av banen etter nok en overbevisende forstilling.

Basel-seier

Det norske innslaget i gruppa er Mohamed Elyounoussi i Basel. Nordmannen startet på benken, men kom inn etter 74 minutter da sveitserne banket Benfica.

Michael Lang og Dimitri Oberlin sørget for 2-0-ledelse til pause. Ricky van Wolfswinkel økte til 3-0, før Oberlin ble tomålsscorer da han la på til 4–0 etter 69 minutters spill. Blás Riveros fastsatte sluttresultatet til 5–0. Benficas André Almeida fikk rødt kort etter 63, minutters spill.

United topper gruppe A med seks poeng av seks mulige etter to kamper. Basel og CSKA Moskva følger med tre poeng, mens Benfica står uten poeng etter to strake tap.

I neste runde spilles 18. oktober. Da møtes Benfica – Manchester United og CSKA Moskva – Benfica.

