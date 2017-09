Everton mistet seieren mot ti kyprioter

sport

Everton skulle rette opp inntrykket etter det begredelige 0-3-tapet borte mot Atalanta i den første kampen i Europaligaen. Det klarte de ikke.

Apollon Limassol tok ledelsen etter 13 minutter på Goodison Park ved Adrián Sardinero.

Kypriotene var slettes ikke ufarlige og kunne fort ha doblet ledelsen etter 18 minutters spill da Giorgos Vasiliou sendte av gårde et knallhardt volleyskudd. Kula forsvant som et prosjektil like på utsiden av stolpen til Everton-keeperen, Jordan Pickford.

Men Everton slo tilbake kort tid senere. Wayne Rooney utnyttet en forsvarstabbe og satte inn utligningen, som også sto seg til pause.

Etter 66 minutters spill tok Everton ledelsen. Alene med keeper var Nikola Vlašić sikker som banken, og Everton ledet 2-1.

Oppgaven virket i tøffeste laget for Apollon Limassol de Valentin Roberge ble utvist fire minutter før slutt. Men det var den ikke - et frispark ble stusset inn i mål like etterpå, og plutselig sto det 2-2.

De siste minuttene presset Everton for å få vinnermålet, men ballen kom ikke lengre enn streken på sitt nærmeste.

– Vi fortjente å vinne kampen. Målene vi slapp inn var enkle. Det ble ett poeng, men det burde ha vært tre, sa målscorer Rooney til BT Sport etter kampen.

Skuffet var også Everton-manager, Ronald Koeman.

– Vi startet uten selvtillit og gjorde mange feil, sa manageren, og la til at det tok seg opp etter pause.

– Vi hadde flere sjanser til å score det tredje målet, selv etter at det ble 2-2. Utfordringen er å få tilbake selvtilliten til spillerne. men hvis man starter med å gjøre feil som vi gjorde i dag blir det vanskelig.

– Det føles ut som vi har tapt. Det føles ikke ut som et uavgjort, sa en tydelig skuffet Koeman.

