Tyske medier: Ancelotti ferdig i Bayern

sport

Bayern ble utspilt og tapte 0-3 mot Paris St. Germain i mesterligaen onsdag.

ESPN melder torsdag at Ancelottis dager i klubben er talte. Sparkingen skal offentliggjøres senere torsdag.

Bild kom på banen med samme budskap noen minutter senere.

München-avisen meldte torsdag Tz at Ancelotti svarte «ingen kommentar» på spørsmål om hans framtid i klubben etter Paris-smellen.

Lekestue

Dani Alves, Edinson Cavani og Neymar scoret for PSG, som har vunnet begge sine kamper i mesterligaens gruppe B. Bayern München slo Anderlecht i den første kampen, men uten å imponere nevneverdig.

– Det er viktig at vi snur trenden og igjen står fram som Bayern München og viser at vi er et lag som hører hjemme i toppen av Europa og Tyskland, sier Rummenigge.

I ligaen har Ancelottis menn tatt 13 poeng på seks kamper. Det er tre færre enn serieleder Borussia Dortmund.

