Tyske medier: Ancelotti i fare etter tapet mot PSG

– Det ble et smertefullt tap, et tap vi må analysere. Vi må grundig igjennom hva som skjedde og ta konsekvensen av det. Det vi fikk se var ikke Bayern München, sa Rummenigge i en samtale med nyhetsbyrået SID etter kampen.

En av konsekvensene kan være at hovedtrener Carlo Ancelotti blir sparket. Ifølge den tyske avisen Bild var det heftig møtevirksomhet i klubben torsdag, og italieneren kan være på vei ut.

– Det er viktig at vi snur trenden og igjen står fram som Bayern München og viser at vi er et lag som hører hjemme i toppen av Europa og Tyskland, sa Rummenigge.

Dani Alves, Edinson Cavani og Neymar scoret for PSG, som har vunnet begge sine kamper i mesterligaens gruppe B. Bayern München og Celtic følger på tre poeng, mens Anderlecht har null.

