Bayern-presidenten: – Ancelotti fikk fem spillere mot seg

Torsdag kom nyheten om at Ancelotti var ferdig hos den tyske fotballgiganten. Trenerveteranen måtte betale prisen for en spillemessig svak start på sesongen. Dagen før røk Bayern 0-3 borte mot Paris Saint-Germain i mesterligaen.

Skal vi tro Hoeness ble Ancelottis posisjon uholdbar i takt med at han mistet tilliten hos egne spillere. Bayern ligger to poeng bak serieleder Borussia Dortmund i Bundesliga.

– Vi tar ikke en slik avgjørelse på grunn av ett tap, men utviklingen gikk i feil retning de siste månedene. Etter min mening fikk treneren fem viktige spillere mot seg de siste dagene. Som trener kan du ikke ha dine mest framtredende spillere som motstandere. Det ble umulig for ham å komme seg ut av det, sier Bayern-presidenten til Westfalenpost.

Innen to uker

Stjernetrioen Robert Lewandowski, Thomas Müller og Arjen Robben hadde alle gitt uttrykk for misnøye i tiden før Ancelotti ble fjernet. Robben nektet plent å svare på spørsmål om han fortsatt støttet italieneren etter tapet i Paris.

Ancelotti ble hentet til Bayern i fjor sommer etter at Pep Guardiola dro for å bli manager i Manchester City. 58-åringen ledet sørtyskerne til nok en Bundesliga-tittel, men mange mente spillet ikke var like imponerende som tidligere årganger.

Hoeness sier Bayern satser på å ha Ancelottis erstatter på plass i løpet av de to neste ukene. Tidligere Borussia Dortmund-trener Thomas Tuchel og Hoffenheim-trener Julian Nagelsmann er de to som hyppigst blir nevnt som favoritter til å ta over.

Ung

Tuchel er for tiden uten en trenerjobb, mens Nagelsmann har distansert seg fra den lukrative trenergjerningen i München.

– Ikke inkluder meg i spekulasjonene, sa 30-åringen torsdag.

Nagelsmann er tidenes yngste trener i Bundesliga. Han har de siste årene fått mye ros for det han har fått til i Hoffenheim.

