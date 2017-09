Bjørndalen om Northug-problemene: – Har vært der flere ganger, må stoppe før det smeller

sport

For et år siden kjørte Petter Northug seg i senk etter et høydeopphold. Det ødela hele VM-sesongen hans.

Om trønderen kommer tilbake på sitt beste, vet ingen før han må i kjelleren for fullt.

Da NTB besøkte Bjørndalen i Nord-Italia tidligere i høst, lå det treningsdagbøker med nedskrevne målinger av blant annet puls og laktat fra flere år tilbake på skimølla hans. Den er montert i den tolv meter lange ombygde hestetransporten som er Bjørndalens eget treningssenter på seks hjul.

Den sto parkert 1850 meter over havet, men Bjørndalen hadde trent på nær 3000 meters høyde under samme samling.

Treningsdagbøkene sammen med et pulsbelte rundt brystet gjør at Bjørndalen skal trene så hardt det bare lar seg gjøre – uten at det bikker over og setter ham helt ut av spill.

Nære på

– Har du noen gang opplevd å være i nærheten av der Northug bommet i fjor?

– Du må alltid være der. Så må man stoppe før det smeller. Sånn er det hvert år.

– Hva er det som gjør at du merker at du er på grensen?

– Da stopper jeg fordi puls, laktat (melkesyre) og fart ikke funker mot hverandre. Det kan jeg bare måle her. Da ser jeg det med en gang. Hver enkelt har sine parametere på dette, og man kan godt løpe i ei myr. Men her (i bussen) har du samme temperatur, fart og grader (bakkemotstand), sier Bjørndalen til NTB.

– Det er mye det samme som de har i Oslo. Erlend Hem er Norges beste på dette med å stoppe overtrening og komme tilbake etter overtrening. Det er ingen som er bedre enn Erlend på det. Han gjør testene mest med på løping.

Flere ganger

– Har vært godt overtrent noen gang?

– Ja, flere ganger. Alle har stort sett det. Utfordringen er at det ikke må skje for nær sesongen. Skjer det, er det vanskelig å hente seg inn igjen.

Bjørndalen blir snart 44 år, men sikter mot OL-medalje i februar. Han må trene litt annerledes enn før. Kroppen har så smått begynt å si litt ifra om alderen.

Makspulsen hans hittil i oppkjøringen er 193.

– Hva er det høyeste du har vært på puls?

– Da jeg var liten, mener du? 213, tror jeg, sier Bjørndalen med galgenhumor i stemmen og legger til at stagnasjonen «vel dessverre er på grunn av alderen».

