Citys Agüero ute i kanskje åtte uker etter taxi-kollisjon

Argentineren var på en konsert i den nederlandske hovedstaden torsdag kveld, og han skulle tatt et fly tilbake til Manchester. Dit kom han aldri fordi taxiens hans kolliderte med en stolpe etter at sjåføren hadde mistet kontrollen over bilen. 29-åringen pådro seg minst ett ribbeinsbrudd blir det rapportert.

En slik skade tar fra seks til åtte uker å lege.

Til helgen skal serieleder Manchester City ut mot Chelsea, mens neste uke var det meningen at Agüero skulle spilt to VM-kvalifiseringskamper for Argentina.

Spissen har scoret seks mål i Citys fem siste kamper.

