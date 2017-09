NFL: – Spillernes budskap drukner

sport

– Poenget har blitt overtatt av politiske krefter, sa NFLs talsmann, Joe Lockhart torsdag. Han refererte til president Donald Trumps kritikk av ligaen, eierne av lagene og spillerne som kneler.

Hundrevis av NFL-spillere, trenere og eiere har de siste dagene sluttet seg til en lydløs protest mot Trumps krav om at klubbene må sparke spillere som ikke står oppreist når den amerikanske nasjonalsangen fremføres. Sist helg gikk ikke engang lag som Pittsburgh, Seattle og Tennessee på banen før etter at nasjonalsangen var spilt.

Det hele startet i fjor da den fargede San Francisco 49ers-spilleren Colin Kaepernick gikk ned på ett kne under nasjonalsangen. Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter.

Trump mener NFL-eierne er redde for spillerne, og sa i et TV-intervju torsdag at han synes det hele er skammelig. Og Trump mener de aller fleste er enige med ham i det.

Lockhart mener spillerne er under angrep og at budskapet er i ferd med å bli glemt.

– Det er viktig å forstå hva de snakker om og hva dette handler om. Man må se at dette ikke bare handler om politikk, sa NFL-talsmannen.

– NFL-spillerne er menn med karakter, mange av dem er ledere i deres samfunn. De er patriotiske. De forstår at deres posisjon kan brukes til å gjøre verden til et bedre sted, sa han videre.

Lockhart sier også at det ikke vil komme noen restriksjoner mot å demonstrere i framtiden.

(©NTB)